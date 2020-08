Szczesny: «Nello spogliatoio ambiente simile a quello contro l’Atletico» (Di giovedì 6 agosto 2020) Szczesny suona la carica prima della gara con il Lione, risultato da ribaltare proprio come contro l’Atletico Madrid da 2-0 a 3-2 Szczesny suona la carica prima della gara con il Lione, risultato da ribaltare proprio come contro l’Atletico Madrid da 2-0 a 3-2 COME CON L’ATLETICO- Szczesny: «Nello spogliatoio ambiente simile a quello contro l’Atletico». Queste le parole del portiere riportate questa mattina da Tuttosport, il quotidiano sottolinea la spinta emotiva necessaria a ribaltare l’1-0 della gara di andata, un risultato che ancora pesa ma non è insormontabile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Szczesny Nello Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Szczesny Nello