Sky – Infortunio Insigne nuovi controlli: il problema principale è muscolare (Di giovedì 6 agosto 2020) Infortunio Insigne, nuovi controlli nel pomeriggio. Il problema principale rimane quello muscolare che crea più fastidio, comunque filtra ottimismo. L'articolo Sky – Infortunio Insigne nuovi controlli: il problema principale è muscolare proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Il calciatore partenopeo nel pomeriggio si sottoporrà a nuovi esami per valutare l'entità del suo infortunio. C'è un cauto ottimismo. Mancano solo due giorni alla partita Barcellona-Napoli, ritorno de ...L'Inter ha vinto 2-0 con il Getafe e si è qualificata per i quarti di finale di Europa League, affronterà lunedì il Bayer Leverkusen o i Rangers. Per la quinta volta di fila i nerazzurri non hanno sub ...