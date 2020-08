Siviglia-Roma 2-0. Le pagelle: Pau Lopez è un disastro, Mkhitaryan ha poche idee, e pure confuse. Cristante stritolato da Banega (Di giovedì 6 agosto 2020) Pau Lopez 3 : Il sentore di una serata orribile era forte da settimane. E ha coperto quel profumo da derby che Pau poteva sentire. La papera sul primo gol è la certificazione del fallimento dello ... Leggi su leggo

SkySport : SIVIGLIA – ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #Reguilon (21’) ? #EnNesyri (43’) ? SIVIGLIA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE… - Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - tancredipalmeri : Nel frattempo qualcuno, forse un tifoso romanista arrabbiato per le sue scelte arbitrali in Siviglia-Roma, ha inser… - SacroExcel : RT @ciccarema: Il Siviglia si è mangiato la Roma, che davanti alla prima squadra veramente aggressiva #postquarantena è andata in difficolt… - Fantacalcio : Roma, Dzeko è una furia: '90 minuti senza tiri in porta, dobbiamo farci tante domande tutti'… -