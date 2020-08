Sindacati: «Il governo deve prolungare il blocco dei licenziamenti sino alla fine del 2020» (Di giovedì 6 agosto 2020) I segretari di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri hanno sottolineato di aver già indetto un’iniziativa, che potrebbe diventare uno sciopero generale per il 18 settembre, se il governo e confindustria non decideranno di prorogare il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre. «Chi pensa di anticipare quella data alla fine dello stato di emergenza dimostra di non avere cognizione delle elementari dinamiche del mercato del lavoro e di non preoccuparsi delle condizioni di centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori», scrivono Cisl, Cgil e Uil. La dichiarazione arriva nel contesto delicato di una seria di riunioni di maggioranza e ministri sul decreto Agosto. Nell’alleanza di governo, c’è chi ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Mentre a palazzo Chigi è in corso la riunione, i sindacati avvertono il governo. Ecco cosa sta accadendo - sciltian : @furnari80 @andreavero16 @GongoGorillo @PoliticaPerJedi Il CCLN naturalmente non lo scrive il governo da solo, ma i… - zazoomblog : Sindacati: «Stop licenziamenti per tutto il 2020 o sciopero generale». Governo spaccato - #Sindacati: #«Stop… - FirenzePost : Sindacati: «Stop licenziamenti per tutto il 2020 o sciopero generale». Governo spaccato - PietroSalvatori : Dopo una giornata di tensioni il vertice di governo partorisce l'accordo: stop fino a fine anno per le aziende che… -