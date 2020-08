Sergio Zavoli, in Senato un minuto di silenzio e un lungo applauso in omaggio al giornalista. Casellati: “Narratore del nostro tempo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Un minuto di silenzio, poi l’applauso: l’Aula del Senato ha voluto ricordare così, in apertura di seduta, Sergio Zavoli, scomparso martedì sera all’età di 96 anni. “È stato un giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza, tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia”, ha detto la presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha sottolineato “il grande dispiacere personale, di tutti i Senatori e dell’amministrazione per non aver potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitarie, la camera ardente qui in Senato per tributargli l’ultimo saluto” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Davide : Pochi minuti da un documentario di Sergio Zavoli del 1968, che racconta della rivoluzione psichiatrica di Franco Ba… - matteorenzi : Con la scomparsa Sergio #Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro - Raiofficialnews : 'Sergio #Zavoli è stato un intellettuale al servizio del Paese formatosi e cresciuto in #Rai, autenticamente intesa… - GualtieroSanta1 : RT @Radio3tweet: L’incontro tra Sergio Zavoli e Franco Basaglia, il cinema di Orson Welles, il rock ’n roll sull’isola di Wight e tanto alt… - raspa90 : RT @espressonline: Addio #SergioZavoli onore al cronista. Quando Berselli lo definiva giornalista al quadrato -