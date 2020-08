Roma, Fonseca deluso: “Io il responsabile, il Siviglia ha giocato meglio” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma saluta l'Europa League e conclude mestamente la propria stagione. I giallorossi escono sconfitti per 2-0 dal Siviglia dopo un match giocato sotto i propri livelli abituali. Tocca al tecnico Paulo Fonseca analizzare la cause del k.o. dei suoi uomini.caption id="attachment 998213" align="alignnone" width="1024" De Sanctis Fonseca (getty images)/captionLE PAROLE DI FonsecaPaulo Fonseca si sofferma sulle ragioni della sconfitta della sua Roma ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto deluso. Devo ammettere che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore rispetto alla nostra, ha giocato meglio e dobbiamo accettare la superiorità del ... Leggi su itasportpress

