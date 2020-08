Rimossa l'auto dell'incidente di Grillo a Limone Piemonte. Il sindaco: "Quel rudere non era trofeo" (Di giovedì 6 agosto 2020) Rimossa questa mattina, giovedì 6 agosto, dopo 39 anni, la carcassa dell’auto di Beppe Grillo. La vettura era stata abbandonata lungo l’Alta via del Sale a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, dopo l’incidente del 7 dicembre 1981. A riportare la notizia è La Stampa.Nell’incidente, Grillo riuscì a salvarsi lanciandosi nel vuoto, poco prima che l’auto si schiantasse tra le rocce, ma morirono l’ex calciatore del Genoa, Renzo Giberti, 45 anni, la moglie Rossana Quartapelle, 33, e il figlio Francesco, un bambino di 9.La richiesta della rimozione dell’auto, diventata attrazione per i visitatori del luogo, era ... Leggi su huffingtonpost

