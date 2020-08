Pulse Secure VPN: hacker russo fa trapelare i dati di 913 server (Di giovedì 6 agosto 2020) Il team di Pulse Secure VPN aveva scoperto e corretto la vulnerabilità presente in diverse versioni di Pulse Connect Secure (PCS) un anno fa, nell’agosto del 2019, ora un hacker russo fa trapelare i dati di 913 server aziendali e governativi Si presenta come una lista contenente non solo le credenziali di accesso, ma indirizzi IP dei server Pulse Secure VPN, versione del firmware, chiavi SSH, utenti locali e hash delle loro password, log di accesso alla VPN e cookie di sessione VPN, insomma una vera catastrofe per le aziende ed enti governativi interessati. In questo caso Pulse Secure non si trova in difetto, visto che la ... Leggi su tuttotek

AndreaBiraghiIT : Pulse Secure #VPN: #hacker russo fa trapelare i dati di 913 #Server Bad Packets ha scoperto quasi 2.500 server… - myfinal11 : SBK vs DPS Live | SBK vs DPS Live Score | SBK vs DPS Live Cricket Score | SBK vs DPS Live Scorecard -

Ultime Notizie dalla rete : Pulse Secure Pulse Secure VPN: leak per 913 server enterprise Punto Informatico Pulse Secure VPN: hacker russo fa trapelare i dati di 913 server

Il team di Pulse Secure VPN aveva scoperto e corretto la vulnerabilità presente in diverse versioni di Pulse Connect Secure (PCS) un anno fa, nell’agosto del 2019 ora un hacker russo fa trapelare i da ...

Pulse Secure VPN: leak per 913 server enterprise

Il file è stato condiviso sulle pagine di un forum russo frequentato da alcune delle bande criminali più attive nel territorio ransomware. Online un file contenente username, password, indirizzi IP, c ...

Il team di Pulse Secure VPN aveva scoperto e corretto la vulnerabilità presente in diverse versioni di Pulse Connect Secure (PCS) un anno fa, nell’agosto del 2019 ora un hacker russo fa trapelare i da ...Il file è stato condiviso sulle pagine di un forum russo frequentato da alcune delle bande criminali più attive nel territorio ransomware. Online un file contenente username, password, indirizzi IP, c ...