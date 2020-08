Previsioni Meteo 7 agosto: le temperature ricominciano a salire, torna il caldo (Di giovedì 6 agosto 2020) Che tempo farà venerdì 7 agosto? Le Previsioni per domani e le temperature. Vi siete goduti la frescura di queste sere? Magari tirando anche su la copertina durante la notte se siete al nord Italia? Bene. Ora è tempo di prepararsi ad un nuovo cambiamento del Meteo ad agosto e tirare nuovamente fuori i ventilatori … Leggi su viagginews

