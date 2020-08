Paulo Dybala presenta la sua nuova collezione di occhiali, PD10 (Di giovedì 6 agosto 2020) È un momento d’oro per Paulo Dybala, protagonista assoluto della stagione - è stato appena premiato come MVP della Serie A - chiusa con il 9° scudetto consecutivo della Juventus, il 5° messo in bacheca dal fuoriclasse argentino. A 26 anni la «Joya» sta vivendo la piena maturità da un punto di vista professionale - prossimo obiettivo la Champions League con il ritorno degli ottavi contro il Lione venerdì sera - e allo stesso tempo si sta misurando con una nuova sfida legata al mondo della moda, grazie alla collaborazione con King Children, start-up con sede a Brooklyn, fondata dal giovane imprenditore visionario Sahir Zaveri e da David Lee. #Zerowaste è la missione sposata da Paulo Dybala, dalle cui iniziali e numero di maglia prende il nome il ... Leggi su gqitalia

