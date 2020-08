Partnership con NEOM, streamer di CS:GO in rivolta: “Non lavoreremo più con BLAST” (Di giovedì 6 agosto 2020) Diversi streamer di CS:GO hanno annunciato che cesseranno di lavorare con BLAST dopo che l’organizzatore del torneo ha annunciato una nuova Partnership con la controversa megalopoli saudita NEOM. Vince Hill, Frankie Ward, Harry Russell e Hugo Byron, famosi streamer esports di CS:GO, hanno comunicato il loro ritiro dagli eventi BLAST proprio in seguito all’ufficialità della Partnership.Una scelta motivata dalla scarsissima considerazione dei diritti umani del governo saudita, l’abuso delle comunità indigene che vivono intorno alla città futuristica NEOM e il trattamento disumano riservato alle persone LGBTQ+. “La Partnership con NEOM è una vergogna per il marchio BLAST, un’organizzazione che ... Leggi su esports247

