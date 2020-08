Osservata supercorrente che scorre senza resistenza (Di giovedì 6 agosto 2020) Cnr scopre la connessione tra la supercorrente che attraversa una sottile barriera isolante per effetto tunnel quantistico e la fase della funzione d’onda di un superfluido Come insegna l’esperienza quotidiana, un fluido non può passare da un recipiente ad un altro attraversando la parete frapposta ai due. Sorprendentemente, tuttavia, la meccanica quantistica lo consente, a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Osservata supercorrente Osservata supercorrente che scorre senza resistenza Corriere Nazionale Osservata supercorrente che scorre senza resistenza

Cnr scopre la connessione tra la supercorrente che attraversa una sottile barriera isolante per effetto tunnel quantistico e la fase della funzione d’onda di un superfluido Come insegna l’esperienza q ...

Ricerca. Osservate supercorrenti atomiche che scorrono senza resistenza Featured

In un esperimento all’Istituto nazionale di ottica del Cnr è stata esplorata, per la prima volta in un gas atomico di fermioni ultrafreddi, la connessione fondamentale tra la supercorrente che attrave ...

Cnr scopre la connessione tra la supercorrente che attraversa una sottile barriera isolante per effetto tunnel quantistico e la fase della funzione d’onda di un superfluido Come insegna l’esperienza q ...In un esperimento all’Istituto nazionale di ottica del Cnr è stata esplorata, per la prima volta in un gas atomico di fermioni ultrafreddi, la connessione fondamentale tra la supercorrente che attrave ...