Ombre francesi sul Libano (Di venerdì 7 agosto 2020) Emmanuel Macron non ha battuto ciglio. A pochissime ore dall’esplosione che ha distrutto il porto di Beirut e devastato la capitale libanese, il presidente francese ha immediatamente avvertito di voler partire per raggiungere la città colpita dall’esplosione e ha telefonato ai suoi interlocutori libanesi. Mossa repentina, quasi furtiva, ma dal forte significato politico e strategico. … InsideOver. Leggi su it.insideover

ombre_e_luci : RT @gr_grim: #QED: sipario. Era ovvio che sarebbe andata così. E gli abbiamo pure scucito 6 miliardi e rotti di prestito ponte a questi par… -

Ultime Notizie dalla rete : Ombre francesi

Agenda Digitale

L’estate del post-Covid sta avanzando tra luci e ombre. Di sicuro c’è solo un dato: a luglio non c’è stato il pienone previsto. Tranne nei weekend quando le località di villeggiatura ai piedi delle Al ...Nell’ambito del programma della Commissione Europea denominato “Piano per la ripresa dell’Europa”, la Commissione ipotizza, quale possibile intervento per ottenere ulteriori risorse a beneficio del pi ...