Nina Moric, Fabrizio Corona e loro figlio Carlos Maria fanno impazzire il web (FOTO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Nina Moric, Carlos Maria e Fabrizio Corona sono il ritratto di una famiglia unita, almeno sui social network Uno scatto di famiglia per Nina Moric, Carlos Maria e Fabrizio Corona. I due sono ex, ma su Instagram, la showgirl posta una FOTOgrafia in cui sono stretti l’uno con l’altro. Hanno spiegato di essere una famiglia vera e propria e di conseguenza, di volere sempre appianare le loro divergenze in favore di una serenità all’interno della propria casa. Questo chiaramente ha fatto impazzire tutti i fans. In questo quadretto di famiglia molti ci vedono un ritorno di fiamma tra Fabrizio e ... Leggi su kontrokultura

Il classico quadretto di famiglia con la mamma, il papà e il bambino. Anzi il ragazzo. Prossimamente maggiorenne, perché Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric si è fatto grande. E’ ques ...

Favoloso: il costo della fedina di fidanzamento è incredibile

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono convolati a nozze a Zanzibar (con una cerimonia che non ha valore legale in Italia) in attesa di che i tempi siano perfetti per celebrare il loro secondo, uffi ...

