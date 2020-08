Maradona Jr: “Sogno di allenare con papà” (Di giovedì 6 agosto 2020) Come si legge nell’edizione odierna del giornale Il Mattino Maradona junior parla del suo futuro e del rapporto con il padre. “Sapevo che prima o poi ci saremmo ritrovati: non potevamo continuare così, con quella situazione che sfiorava il ridicolo. In assenza di mio padre, mamma è stata meravigliosa: la ringrazierò sempre”. Foto: Marca L'articolo Maradona Jr: “Sogno di allenare con papà” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ilnapolionline : Maradona Junior: 'Dopo la pace sogno di allenare con papà. Ho un grande rimpianto' - -