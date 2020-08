Macron a Beirut: “Il Libano non è solo”. La collera dei libanesi: governo negligente (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron oggi ha visitato Beirut, il luogo delle devastanti esplosioni di due giorni che hanno causato 137 morti e 5.000 feriti. Al suo arrivo all'aeroporto della capitale libanese il leader francese ha scritto su Twitter: "Il Libano non è solo". "Rivoluzione, rivoluzione, aiutaci": è quanto invece hanno urlato i libanesi alla volta di Macron che, dopo essere stato al porto di Beirut, ha visitato a piedi i quartieri Mar Mikhael e Gemayze per valutare i danni causati dalle esplosioni di due giorni fa. Il leader francese ha risposto alla richiesta di aiuto, affermando di voler "proporre un nuovo patto per il Libano" nei suoi incontri in programma oggi con le autorità libanesi. Intanto, a due giorni ... Leggi su ilfogliettone

