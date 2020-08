L’epoca della suscettibilità e dell’abboccare a tutte le fregnacce (Di giovedì 6 agosto 2020) «E ora chi mi dirà che non sono abbastanza forte? Che le più grandi battaglie devono ancora venire. Che devo dare di più. Ora chi mi svergognerà pubblicamente perché ci vado troppo leggera con gli istituti della salute e della scienza. Non era carina. Era poderosa, e cazzo se lavorava duro». È il 31 luglio quando BethAnn McLaughlin twitta il proprio dolore per la morte della sua migliore amica, una docente universitaria della tribù degli Hopi (indiani d’America). Se andate a cercare il tweet non lo troverete. Abitiamo un tempo che, tra le altre cose, è assai determinato a far finta che scrivere stronzate sui social sia una cosa grave. La scoperta che la docente indiana – e sessualmente ambigua, e interessata ai problemi delle molestie ... Leggi su linkiesta

