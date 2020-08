La Spezia. Il sindaco Peracchini in visita alla centenaria Assunta Stretti (Di giovedì 6 agosto 2020) Giovedì mattina il sindaco Pierluigi Peracchini ha fatto visita, per porgere gli auguri di buon compleanno, alla signora Assunta Stretti che ha compiuto cento anni. Durante una piccola festa organizzata dalla famiglia, il sindaco ha omaggiato la signora con un mazzo di rose. Nonna di 2 nipoti e bisnonna di una bambina, la signora Assunta Stretti è stata maestra per oltre quarant’anni nelle scuole della Città della Spezia, dedicandosi all’insegnamento e ai suoi alunni per tutta la vita. Leggi su laprimapagina

Porti: La Spezia convoca Contship per molo Garibaldi

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 AGO - Le lettere di sollecito per convincere il concessionario a dar corso a quanto previsto dal piano regolatore portuale non sono bastate: così l'Autorità di sistema portuale ...

