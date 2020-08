La donna scomparsa con il figlio, è giallo. L’appello del marito (Di giovedì 6 agosto 2020) «Viviana, ascoltami bene. Torna a casa. È stato solo un piccolo incidente, non ti succede niente, né a te, né al bambino, né a me. Stai tranquilla, ti aspettiamo tutti. Non puoi stare tutti questi giorni fuori senza soldi, senza niente. Ti amo». Daniele Mondello ha diffuso questo appello con un video su Facebook. È il marito di Viviana Parisi, la donna scomparsa con il figlio di 4 anni dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo. Leggi su vanityfair

