Infortunio Insigne, terapie per il numero 24 in vista del Barcellona (Di giovedì 6 agosto 2020) . Il giocatore stringe i denti, oggi seduta differenziata Allenamento odierno per il Napoli di Gennaro Gattuso, in vista della super sfida contro il Barcellona. Il tecnico degli azzurri – come riportato dal sito ufficiale del club – ha voluto svolgere anche una partitella a campo ridotto. «Insigne ha svolto terapie – si legge sul comunicato -, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra». Il numero 24 sta stringendo i denti per poter scendere in campo contro i blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

