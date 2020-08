Il virologo Clementi: «La malattia è mutata. Non avremo una seconda fase del coronavirus» (Di giovedì 6 agosto 2020) In Italia, alla luce dell’attuale situazione Covid-19 c’è troppo allarmismo? «Certamente» e i dati si riferiscono a focolai che sono la coda di una grave epidemia». A parlare è Massimo Clementi, professore ordinario di virologia al San Raffaele, in un’intervista a La Stampa. “Il covid-19 resterà in giro fino al vaccino” «Spesso sono composti da asintomatici – aggiunge Clementi – per cui serve attenzione ma tornando a vivere. Non ci sarà una seconda ondata, l’autunno sarà come adesso. Il virus si sta adattando all’uomo, magari farà un ping pong con il pipistrello, cioè ce lo ripasseremo tra specie, ma non se ne andrà fino al vaccino». Clementi: “La malattia ha ... Leggi su secoloditalia

SkyTG24 : Coronavirus, il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata” - SecolodItalia1 : Il virologo Clementi: «La malattia è mutata. Non avremo una seconda fase del coronavirus» - infoitsalute : Coronavirus, il virologo Clementi rassicura: «Non ci sarà nessuna seconda ondata. La malattia è meno grave» - infoitsalute : Coronavirus, il virologo Clementi: 'Non ci sarà una seconda ondata in autunno' - infoitsalute : Coronavirus, il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata” -