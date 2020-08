I verbali del CTS pubblicati dalla Fondazione Einaudi (Di giovedì 6 agosto 2020) La Fondazione Einaudi ha pubblicato sul sito i verbali del Comitato tecnico scientifico posti a base dei Dpcm sul Coronavirus, che il governo ha deciso di desecretare. Ieri sera, 5 Agosto 2020, alle 21.15 sono stati trasmessi tramite PEC dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli agli avvocati Enzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero le copie dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico n.12 del 28.2.2020; n.14 dell’1.3.2020; n.21 del 7.3.2020; n.39 del 30.3.2020 e n.49 del 9.4.2020. Si tratta di cinque verbali per oltre 200 pagine di testo firmati dal Comitato istituito con un’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile il 3 febbraio scorso. I cinque verbali sono datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020. Il primo ... Leggi su nextquotidiano

Roma, 6 agosto 2020 - Come promesso ieri nella tarda serata, la Fondazione Einaudi pubblica sul suo sito (www.fondazioneluigieinaudi.it) i verbali del Comitato tecnico scientifico posti a base dei Dp ...

