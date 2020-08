"I silos di nitrato sono la nostra bomba atomica". Le (vecchie) minacce di Nasrallah mettono i brividi (Di giovedì 6 agosto 2020) Fiamma Nirenstein Il capo del Partito di Dio nel 2009 trafficava in salnitro con la Siria. E nel 2016 lanciò la fatwa sul porto di Haifa: "Salterà per aria con l'ammoniaca" La ferita è gigantesca, le foto aeree mostrano un cratere di cui il pianeta stesso porterà la ferita per secoli, la scossa è stata udita fino a Cipro e in Israele. La struttura stessa del Libano come lo abbiamo conosciuto è in discussione, e il Paese già avvilito e impoverito dalla miseria e dalla morsa implacabile degli Hezbollah, in questo momento ha bisogno solo di solidarietà e di aiuto. Hezbollah, secondo molti giornali arabi, sembra abbia cercato di presidiare e gestire le rovine del porto subito dopo la scoppio. Ma limitiamoci alle cronache. Nasrallah nel passato ha minacciato di distruggere Israele con un'esplosione massiccia ... Leggi su ilgiornale

Massimotagliat2 : @quinonsischerza Quale città non tiene silos con tonnellate di nitrato - GiorgioBassani5 : RT @connpeoples: @Acidelius @Nadia_hopppe1 Ci sarebbero radiazioni nell'aria facilmente misurabili. Li dentro c'erano dei missili degli Hez… - stenric56 : RT @connpeoples: @Acidelius @Nadia_hopppe1 Ci sarebbero radiazioni nell'aria facilmente misurabili. Li dentro c'erano dei missili degli Hez… - gabri1967 : @fragiambe @Corriere Ok. Però è proprio il magazzino che conteneva il nitrato d'ammonio ad essere esploso (uno dei… - connpeoples : @Acidelius @Nadia_hopppe1 Ci sarebbero radiazioni nell'aria facilmente misurabili. Li dentro c'erano dei missili de… -

Ultime Notizie dalla rete : silos nitrato "I silos di nitrato sono la nostra bomba atomica". Le (vecchie) minacce di Nasrallah mettono i brividi il Giornale Beirut, perché la strage? Sei allarmi ignorati. «Arrestare i responsabili del porto»

Il day after di Beirut ha il volto di una città ufficialmente dichiarata disastrata dal governo libanese, con tre giorni di lutto e diversi ospedali distrutti dalla terribile esplosione di martedì, co ...

Beirut, ipotesi esplosivo ad alto potenziale/ L’esperto: “Nitrato? No, c’erano armi”

Beirut, esplosivo ad alto potenziale nel magazzino? Per l’esperto Danilo Coppie più di una ipotesi: “Nitrato d’ammonio? No, c’erano armi. Ecco perché…” Nitrato di ammonio? No, per alcuni esperti quell ...

Il day after di Beirut ha il volto di una città ufficialmente dichiarata disastrata dal governo libanese, con tre giorni di lutto e diversi ospedali distrutti dalla terribile esplosione di martedì, co ...Beirut, esplosivo ad alto potenziale nel magazzino? Per l’esperto Danilo Coppie più di una ipotesi: “Nitrato d’ammonio? No, c’erano armi. Ecco perché…” Nitrato di ammonio? No, per alcuni esperti quell ...