Highlights e gol Inter-Getafe 2-0 | ottavi di finale Europa League 2019 2020 VIDEO

Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Inter-Getafe, match valevole per gli ottavi di finale dell'Europa League 2019/2020. A Gelsenkirchen i ragazzi di Antonio Conte staccano il pass per i quarti di finale e lo fanno vincendo per 2-0 grazie alle reti di Lukaku e di Eriksen, nel mezzo un calcio di rigore sbagliato da Molina. I nerazzurri vanno avanti, lunedì giocheranno i quarti di finale con il Bayer Leverkusen o con i Rangers.

HIGHLIGHTS Inter Getafe: gol e azioni salienti del match
Inter-Getafe 2-0: gol e highlights. Lukaku-Eriksen, nerazzurri ai quarti di Europa League

Note: rigore sbagliato da Molina (G) al 76' L'Inter non fallisce l'obiettivo. Partita secca: Getafe battuto ed è Final Eight, nei quarti. Ci pensano Lukaku ed Eriksen a decidere la partita. Il primo s ...

