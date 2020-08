Focolaio di Covid tra gli invitati a un matrimonio: 200 tamponi nel modenese (Di giovedì 6 agosto 2020) Piccolo Focolaio di Covid-19 scoppia nel modenese dopo le celebrazioni e i festeggiamenti per un matrimonio. Accade a Pavullo nel Frignano, dove l’Ausl, come riportato da La Gazzetta di Modena, ha già effettuato 200 tamponi sugli invitati alle nozze da cui sono emersi 7 casi di positività al virus.La cerimonia religiosa si è svolta nella piccolissima località di Pavullo. Nel frattempo continuano i tamponi dell’Ausl, i contagi restano sette.Intanto, si attendono gli esiti di altri tamponi su partecipanti alle nozze: il bilancio dei positivi potrebbe aumentare. Dopo la cerimonia, svoltasi due settimane fa, gli invitati si sarebbero spostati verso un ristorante dell’appennino. Tra loro una ... Leggi su huffingtonpost

