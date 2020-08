Europa League, il programma dei quarti di finale con l'Inter (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA - Sarà il Bayer Leverkusen ad affrontare l' Inter nei quarti di Europa League il 10 agosto a Dusseldorf. Alla BayArena le Aspirine, già forti del successo per 3-1 ottenuto a Glasgow, passano il ... Leggi su corrieredellosport

