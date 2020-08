Ecco perchè dovresti versare della birra sui tuoi capelli! (Di giovedì 6 agosto 2020) Ecco perché dovresti versare della birra sui tuoi capelli! Una delle bevande più bevute al mondo è la birra. Questa bevanda è perfetta non solo per accompagnare una pietanza come la pizza è anche un ottimo ingrediente che può essere utilizzato nel campo del benessere e della bellezza. Ecco tutti i segreti per poter usare la birra sui vostri capelli. Maschere per i capelli secchi Se durante l’inverno i vostri capelli risultano piuttosto secchi, potete preparare una maschera a base di 125 ml di birra e 125 ml di succo di limone. All’interno di una bacinella trasferire i due liquidi e mescolarli accuratamente tra di loro. Stendere il ... Leggi su pianetadonne.blog

