Due donne e un segreto, il film in prima tv su Rai 2: trama, cast, streaming (Di giovedì 6 agosto 2020) Questa sera, giovedì 6 agosto 2020, arriva in prima tv su Rai 2 il film Due donne e un segreto, un thriller ricco di intrighi arrivato in tv nel 2011 e che invece intratterrà in chiaro per la prima volta il pubblico della Rai proprio questa sera. Il film dura 90 minuti ed è stato distribuito Lifetime Television. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast. Due donne e un segreto, la trama del film Megan Meyers ha perso marito e figli in un tragico incidente stradale. Per lei perdere i suoi affetti più cari è stato un incredibile shock dal quale fa fatica a riprendersi. In più non è stata ancora fatta luce sulla dinamica ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo figlio è ma… - ItaliaViva : .@elenabonetti : 'Addolora l'indifferenza di due donne per il bimbo malato e il rifiuto del Covid' - gualtierieurope : Oggi #Genova rinasce a due anni da un’atroce tragedia che si è portata via 43 vite. Il nuovo #pontedigenova riunisc… - mariamacina : RT @PresMoratti: L’italiano medio profondamente stupito e scandalizzato nel vedere due donne che si frequentano C’è ancora tanta strada d… - caotica1989 : RT @_RoteFuchs: Vorrei informare quelli che nel 2020 si scandalizzano per un bacio tra due donne che il Medioevo è finito da un pezzo. -