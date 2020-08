Dopo aver vinto ‘Amici 11’ è scomparso. Qualcuno ricorda Gerardo Pulli? Ecco come è diventato (Di giovedì 6 agosto 2020) Gli affezionati di Amici di Maria De Filippi lo conoscono bene mentre gli altri no. O poco. Stiamo parlando di Gerardo Pulli, vincitore dell’edizione numero undici del talent show targato Maria De Filippi. Il ragazzo è balzato agli onori della cronaca perché ha collaborato – assieme a Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Piero Romitelli – alla realizzazione del singolo di Emma uscito lo scorso anno. Un brano che è andando fortissimo e che ha riportato in vista il cantante. Gerardo, infatti, è stato uno di quei vincitori che non è riuscito ad affermarsi come alcuni suoi colleghi. basti pensare a Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Valerio Scanu, Alberto Urso e tanti altri. Uscito trionfatore dal programma, dove è stato sempre sostenuto da Mara Maionchi, ha ... Leggi su caffeinamagazine

