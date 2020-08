DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online arriveranno su PS5 e Xbox Series X (Di giovedì 6 agosto 2020) The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal arriveranno su Xbox Series X e PlayStation 5. I giocatori che hanno o acquistano una copia su Xbox One e PlayStation 4 potranno aggiornarle gratuitamente alle versioni per Xbox Series X e PlayStation 5 non appena saranno disponibili. Inoltre, i team di Bethesda stanno lavorando duramente per assicurarsi che entrambi i giochi supportino immediatamente la retrocompatibilità all'uscita delle nuove console. "Durante le prossime settimane e mesi forniremo altre informazioni sull'arrivo di The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal su Xbox Series ... Leggi su eurogamer

