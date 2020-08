Cristina Buccino furiosa: tutta la verità sui rapporti con Iannone (Di giovedì 6 agosto 2020) Galoppa il gossip estivo. Nell’ultimo periodo i riflettori della cronaca rosa si sono interessati non poco a Cristina Buccino e ad Andrea Iannone. Diversi spifferi hanno parlato di un flirt in corso tra i due, aggiungendo che la presunta liaison sarebbe poi giunta in fretta al capolinea. L’influencer però racconta in modo rabbioso un’altra versione … L'articolo Cristina Buccino furiosa: tutta la verità sui rapporti con Iannone proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Cristina Buccino sul rapporto con Andrea Iannone e Michele Morrone: “Basta”

