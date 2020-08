Coronavirus, test sierologico gratis ai donatori di sangue: ecco dove (Di giovedì 6 agosto 2020) La Regione Lazio ha lanciato un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini a donare sangue, usando come incentivo il test anti-Coronavirus. “Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie, è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico”. Ad annunciare la novità è l’assessore alla … Leggi su viagginews

