Cocciaretto-Kontaveit in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Elisabetta Cocciaretto e Anett Kontaveit si affrontano ai quarti di finale del Wta International di Palermo 2020. Prosegue il cammino della marchigiana nel torneo siciliano dopo due vittorie nel main draw. La partita sul campo centrale visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) è in programma nella giornata di venerdì 7 agosto come secondo match dalle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

VdVSport : ?? #Tennis #WTAPalermo ???? Kontaveit vs. ???? Siegemund 3-6, 6-2, 6-2 Sarà la Kontaveit la prossima avversaria della… - VdVSport : ?? #Tennis #WTAPalermo ???? COCCIARETTO ON FIRE! ?? Una scatenata Elisabetta Cocciaretto elimina la numero 24 del mon… -