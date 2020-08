Chris Froome torna sulla bici ma viene insultato dai tifosi. E lui reagisce così (Di giovedì 6 agosto 2020) Il campione Chris Froome è tornato in sella alla bici in vista del Tour de France che dal 29 agosto lo vedrà tra i protagonisti. Nella quarta e ultima tappa del Tour de l’Occitaine, il quattro volte vincitore della Grande Boucle ha ricevuto gli insulti e i buu lungo la corsa. E in un tornante, come mostra questo video, ha risposto ai contestatori. Per la cronaca, il mini-giro francese da quattro tappe è stato vinto dal fuoriclasse colombiano Egan Bernal, trionfatore del Tour dello scorso anno. Video Twitter/Gregoirepngt L'articolo Chris Froome torna sulla bici ma viene insultato dai tifosi. E lui reagisce così ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un Tour de l'Ain che sarà più che un antipasto di Tour de France. La breve corsa a tappe in terra transalpina al via da domani fino al 9 agosto presenta al via una startlist mostruosa: presenti tanti ...

