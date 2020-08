Cc arrestati, Papaleo: fatto mio dovere (Di giovedì 6 agosto 2020) Il maggiore: 'credo nell'Arma dei carabinieri in cui presto servizio da 26 anni, e nella giustizia' dice il comandante della Compagnia carabinieri di Cremona per 10 anni comandante del nucleo ... Leggi su tg.la7

Il maggiore: 'credo nell'Arma dei carabinieri in cui presto servizio da 26 anni, e nella giustizia' dice il comandante della Compagnia carabinieri di Cremona per 10 anni comandante del nucleo investig ..."Io ritengo di aver fatto il mio dovere fino in fondo. Credo nell'Arma dei carabinieri, in cui presto servizio da 26 anni, e nella giustizia". Così il maggiore Rocco Papaleo, comandante della Compagni ...