Calciomercato Juventus – Col Lione anche per parlare di Aouar (Di giovedì 6 agosto 2020) Calciomercato Juventus – La sfida col Lione potrebbe essere l’occasione giusta per riprendere i discorsi per Aouar. Il centrocampista francese rientra a pieno titolo nell’elenco dei profili di qualità per il reparto centrale del futuro della squadra bianconera. A margine del ritorno degli ottavi di Champions League potrebbe esserci un incontro. Ma molto dipenderà anche… dal risultato. Calciomercato Juventus – Col Lione anche per parlare di Aouar Nessuna ripicca, ovvero: non salterà l’affare indipendentemente dal risultato degli ottavi di Champions League. Ma si faranno le doverose valutazioni economiche e tecniche per un acquisto di tale calibro. ... Leggi su giornal

Domenico1oo777 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, ceduto il difensore classe 2003 Nicolò #Giorcelli in prestito alla #Roma. ?? - Domenico1oo777 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, l'esterno destro portoghese classe 2001 Rafael #Bandeira Fonseca è stato riscattato dall'#Amiens. ?? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, Sarri via? Rivelazione shock: “Ho una fonte certa” Juvenews.eu CHAMPIONS LEAGUE - I bookmaker cauti sulla Juventus contro il Lione

Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare domani l'Olympique Lione guidato dall'ex romanista Ru ...

CALCIO FEMMINILE - Gama: "Siamo pronte, l'importante è tornare a giocare"

"Siamo sempre pronte a giocare partite di livello". La giocatrice della Juve e della Nazionale italiana Sara Gama non vede l'ora di tornare in campo dopo lo stop per il Coronavirus. "L'importante - af ...

Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare domani l'Olympique Lione guidato dall'ex romanista Ru ..."Siamo sempre pronte a giocare partite di livello". La giocatrice della Juve e della Nazionale italiana Sara Gama non vede l'ora di tornare in campo dopo lo stop per il Coronavirus. "L'importante - af ...