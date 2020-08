Banca Ifis, nel primo semestre utile di 37 milioni euro (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Banca Ifis chiude il primo semestre dell’anno con un utile netto di 37 milioni di euro, al netto di rettifiche e svalutazioni per 36 milioni di euro (pre tasse) per l’effetto del Covid-19. Migliora la posizione patrimoniale, con aumento del CET1 all’11,58%, in rialzo di 62 punti base rispetto al 31 dicembre 2019. Margine di intermediazione pari a 213 milioni di euro, in diminuzione del 23,8% rispetto ai 279,2 milioni di euro dell’omologo periodo del 2019, per effetto del rallentamento dell’attività produttiva che ha impattato tutte le business unit del Gruppo, e costi operativi a 155,5 milioni di ... Leggi su quifinanza

danieleverone11 : RT @RigoniRiccardo: SVEGLIATEVI.. ITALIANI.. #FURSTENBERG #LADRO #DELINQUENTE #PROPRIETARIO #BANCA #ifis #FURSTENBERG #SEBASTIANO #DELINQUE… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @RigoniRiccardo: SVEGLIATEVI.. ITALIANI.. #FURSTENBERG #LADRO #DELINQUENTE #PROPRIETARIO #BANCA #ifis #FURSTENBERG #SEBASTIANO #DELINQUE… - RigoniRiccardo : SVEGLIATEVI.. ITALIANI.. #FURSTENBERG #LADRO #DELINQUENTE #PROPRIETARIO #BANCA #ifis #FURSTENBERG #SEBASTIANO… - AnsaVeneto : Banca Ifis: utile semestre 37 milioni, rivede guidance 2020. Stima risultato netto fra 50 e 65 milioni #ANSA - AnsaVeneto : Banca Ifis: utile semestre 37 milioni, rivede guidance 2020. Stima risultato netto fra 50 e 65 milioni #ANSA -