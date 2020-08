Whatsapp, i messaggi si autodistruggeranno dopo 7 giorni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo messaggio si autodistruggerà entro 7 giorni dall’invio. Non è la prima frase di un film d’azione ma quello che, stando al sito Webetainfo, accadrà su Whatsapp dal 2021. Una funzione che cancellerà i messaggi in automatico, dopo 7 giorni dall’invio e che potrà essere attivata o spenta. Già disponibile su Telegram e più volte chiesta dagli utenti, resta da capire se sarà attiva solo per i gruppi (quindi gli amministratori) o anche per le chat tra singoli. Certo, se per molti è una notizia attesa e l’idea di liberare spazio automaticamente una liberazione, per altri potrebbe trattarsi di un caos. Oggi che la maggior parte delle relazioni si consumano in chat, pensate a quante frasi d’amore o ... Leggi su ilfattoquotidiano

