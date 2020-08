Violenza sulle donne, una legge per risarcire le vittime in nome di Maria Antonietta Rositani (Di mercoledì 5 agosto 2020) Parte da Reggio Calabria la proposta per un fondo speciale per le cure sanitarie che al momento non sono coperte dal servizio sanitario. L’iniziativa nasce dal comitato a sostegno della donna bruciata viva in strada dall’ex marito. «Le istituzioni devono capire che servono fondi urgenti, non ingessati da tempi e criteri burocratici» Leggi su espresso.repubblica

HuffPostItalia : La figlia di Erdogan difende la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - amnestyitalia : #blacklivesmatters In base alle nostre ricerche abbiamo individuato e denunciato 125 casi di violenza delle forze d… - Linkiesta : #Erdogan cerca di istituzionalizzare l’idea che l’uomo è superiore, provando a far passare una legge che reintroduc… - cris_strega : RT @amnestyitalia: #blacklivesmatters In base alle nostre ricerche abbiamo individuato e denunciato 125 casi di violenza delle forze di pol… - ICIsraele : “La Turchia e la violenza sulle donne Cronaca di Monica Ricci Sargentini” -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sulle Blog | Violenza sulle donne, cosa serve davvero in Sicilia oltre alla cabina di regia? - Alley Oop Alley Oop Violenza sulle donne, una legge per risarcire le vittime in nome di Maria Antonietta Rositani

Lo scorso venerdì mattina è stata presentata presso la Questura di Reggio Calabria una proposta di legge regionale per la costituzione di un fondo di solidarietà e urgenza per le donne vittime di viol ...

Lazio, D'Amato: bene ddl antiviolenza su personale sanitario

Roma, 5 ago. (askanews) - "Bene l'approvazione unanime al Senato del DDL antiviolenza sul personale sanitario. E' un segno di civiltà. Ancora ieri abbiamo assistito ad un atto di violenza intollerabil ...

Lo scorso venerdì mattina è stata presentata presso la Questura di Reggio Calabria una proposta di legge regionale per la costituzione di un fondo di solidarietà e urgenza per le donne vittime di viol ...Roma, 5 ago. (askanews) - "Bene l'approvazione unanime al Senato del DDL antiviolenza sul personale sanitario. E' un segno di civiltà. Ancora ieri abbiamo assistito ad un atto di violenza intollerabil ...