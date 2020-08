Uomini e donne, ex cavaliere finisce in ospedale: fan in ansia (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’ex fidanzato di Gemma Galgani spaventa i fan Chi ha seguito in passato Uomini e donne di sicuro si ricorderà di Rocco Fredella. L’ex cavaliere di Gemma Galgani si è fatto conoscere nel parterre circa due anni fa, corteggiando proprio la torinese. La loro conoscenza aveva incuriosito tutti, soprattutto per la giovane età dell’uomo. Il suo carattere esuberante e la sua voglia di apparire aveva bloccato la dama tanto da decidere di eliminarlo. Oggi, l’ex protagonista del trono over si è sposato ma nonostante l’addio al programma è molto seguito sui social. La sua vita ora è accanto a Doriana, una giovane parrucchiera che lo ama follemente. Pochi giorni fa, una FOTO di Rocco però ha destato molta preoccupazione. Infatti, si è mostrato ... Leggi su kontrokultura

SimoPillon : Questo è ciò che andranno a insegnare nelle scuole dei nostri bambini se passerà la legge Zan sull'#omotransfobia… - lauraboldrini : Bene il decreto del governo sulla #DoppiaPreferenzaDiGenere in #Puglia. Ora si faccia finalmente un salto verso l… - gualtierieurope : Oggi #Genova rinasce a due anni da un’atroce tragedia che si è portata via 43 vite. Il nuovo #pontedigenova riunisc… - cicalamick : @Sa_2810_ Le Donne sono degli essere angelici per la loro forza e amore che spesso noi uomini non ci meritiamo - parolesogni : RT @blueraw14: Questo mondo(e le donne in esso)non hanno bisogno di uomini d'acciaio artificiali. Hanno bisogno di uomini veri,con tutte le… -