Ultime Notizie Roma del 05-08-2020 ore 18:10 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno parliamo di apertura oltre cinquantamila posti in più fra docenti e ATA con una priorità per la scuola dell’infanzia alla primaria e quanto prevede l’ordinanza firmata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che questa mattina è incontrato i rappresentanti delle regioni sulla ripresa di settembre e in particolare sul tema dell’organico aggiuntivo da dare alle scuole con il decreto rilancia Abbiamo infatti previsto la possibilità di derogare al numero di alunni per classe per ridurlo effettivamente aggiunto la minestra Cambiamo argomento licenziamenti bloccati fino alla fine dell’anno ma solo per chi sta utilizzando ammortizzatori e quanto si legge nella bozza del decreto agosto che segnala sul punto un nodo politico da togliere ... Leggi su romadailynews

fanpage : Il presidente del Comitato scientifico sul Covid in Belgio: “Qui è arrivata la seconda ondata” - Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - GDF : #GDF #Bologna: denunciato l’#amministratore di sostegno di una #invalida civile. Disposto il #sequestro di beni per… - Franco32656300 : @FontanaPres @GiovanniToti @robersperanza OGGI ABBIAMO IL DOPPIO DEI CONTAGI DI IERI. SITUAZIONE ALLARMANTE.… - LavoriPubblici : ULTIME NOTIZIE #SUPERBONUS 110% UFFICIALE, dal #MiSE il Decreto #Asseverazioni @LavoriPubblici -