Ultime Notizie Roma del 05-08-2020 ore 16:10 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mercoledì 5 agosto lavoro scuola enti locali fischi rilancio dell’Economia e di 91 articoli la bozza del decreto di agosto che è stata anticipata dal Lanza fa le novità previste la proroga fino al 15 ottobre dello stop alla discussione delle cartelle esattoriali Stoppa la seconda rata dell’imu per le strutture ricettive e gli stabilimenti più fondi per gli straordinari in sanità per recuperare prestazioni e screening non erogati nel periodo del Look down ma anche spinta alla ricerca di un vaccino anticorpi di italiano in un colloquio con il Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte spiega che ci saranno degli allenamenti e sottolinea la necessità di sostenere effettiva di la cronaca il figlio dello storico boss di Cosa nostra ... Leggi su romadailynews

