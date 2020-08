UeD, rivoluzione in vista per Tina Cipollari e Gemma Galgani: “Maria De Filippi è pronta a farlo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come al solito in questo periodo Uomini e Donne non va in onda. Il seguitissimo programma di Maria De Filippi è in pausa estiva e, dopo un finale di stagione con il trono over mixato a quello classico, dove abbiamo visto la scelta di Giovanna Abate, per la gioia del pubblico che starà contando i giorni tornerà a settembre. E forse con una grande novità che riguarda due tra le più grandi protagoniste dello show pomeridiano di Canale 5. Stiamo ovviamente parlando di Tina Cipollari e Gemma Galgani, rispettivamente opinionista (al fianco di Gianni Sperti) e dama storica e per eccellenza del trono over. Dopo diverse storie finite male (la più celebre con Giorgio Manetti, ndr), a giugno scorso Gemma è uscita con Nicola Vivarelli, alias Sirius, ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : UeD rivoluzione "Maria De Filippi è pronta a farlo". UeD, rivoluzione in vista per Tina Cipollari e Gemma Galgani Caffeina Magazine