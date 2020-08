TIM, utile semestre in crescita. Avanti trattative per Rete Unica (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – TIM chiude il primo semestre dell’anno con un risultato netto reported attribuibile ai soci della controllante di 678 milioni di euro nel semestre, in crescita del 23% rispetto all’anno precedente. L’utile è stato di 118 milioni di euro nel trimestre. I ricavi da servizi si sono attestati a 7,3 miliardi di euro, in calo del 7,4% rispetto al pari periodo del 2019. Il trend dei ricavi, oltre a risentire degli effetti dell’emergenza COVID, riflette la razionalizzazione del portafoglio prodotti e la maggior disciplina nei processi commerciali avviata lo scorso anno. L’EBITDA organico pari a 3,5 miliardi di euro nel semestre, risulta in contrazione del 6,9%. In Italia, migliorano le performance del mobile, con un numero di linee che si è ... Leggi su quifinanza

