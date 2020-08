Temptation Island Vip, colpo di scena per il reality di Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il successo dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, il reality dei tradimenti dovrebbe tornare a settembre con la versione “vip” di Alessia Marcuzzi. Le indiscrezioni parlano però di sorprese inaspettate per questa edizione, le cui riprese dovrebbero cominciare a fine agosto. Non sono buone notizie per la conduttrice, che patisce già il gossip incessante sul presunto flirt con Stefano De Martino. Temptation Island Vip senza vip? È Dagospia a lanciare il rumor secondo cui Temptation Island Vip potrebbe non essere poi così “vip”. Il sito di Roberto D’Agostino riporta l’indiscrezione per cui sull’isola dei tradimenti non ... Leggi su thesocialpost

