Temptation Island: Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli Hanno Litigato! Indizi Sulla Fine dell’Amicizia! (Di mercoledì 5 agosto 2020) A Temptation Island nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate sono nate delle amicizie è sicuramente quella più forte sembrava essere quella tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli. Il primo per il secondo era un punto di riferimento, qualcuno a cui rivolgersi per chiedere consigli e pareri. Adesso invece sembra che tale amicizia sia naufragata. Ecco i dettagli. L’amicizia tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli è nata all’interno di Temptation Island. Durante il reality condotto da Filippo Bisciglia infatti nel villaggio dei fidanzati l’ex calciatore ed il giovane imprenditore Hanno immediatamente legato costruendo, durante ... Leggi su gossipnews.tv

