Sere d’estate a Lavariano. Il programma di Sabato 8 Agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Continuano le Sere d’estate a Mortegliano, all’insegna della buona musica di qualità. Ogni occasione diventa speciale, per la particolarità del luogo e per gli artisti ospitati. L’Amministrazione Comunale con il contributo della ProLoco, della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lavariano, della Scuola di Musica Diocesana di Mortegliano e della Consulta dei giovani ha programmato, dopo il grande successo di pubblico e critica, l’intrattenimento per i prossimi Sabato sera, inizio concerti ore 20.30. Sabato 8 Agosto a Lavariano in Via Canonica 15, Gorni Kramer Quartet. L’età d’oro dello swing- Omaggio a Gorni Kramer. Il quartetto propone un repertorio di rilettura di brani del grande musicista e fisarmonicista ... Leggi su udine20

