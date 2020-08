Per Mattarella con la morte di Zavoli il giornalismo perde uno dei suoi maestri (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI- "La scomparsa di Sergio Zavoli mi addolora. Desidero anzitutto esprimere i miei sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari. Il giornalismo italiano perde uno dei suoi maestri". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aggiunge "Il congedo di Zavoli – come lui stesso lo definiva – sarà occasione per ripensare la sua eredità, per ricordare l'originalità e la qualità dei suoi lavori più importanti, per trarre spunti e ispirazione dal suo stile, dalla sua etica professionale, dalla sua grande forza narrativa capace di andare in profondità e di cogliere l'umanità che sta dietro gli eventi e i protagonisti". "Lascia un grande insegnamento" "Giornalista, ... Leggi su agi

