Pamela Barretta oggi, diva senza eguali a bordo piscina: «La natura è stata generosa con te» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lasciano senza fiato le ultime immagini Instagram di Pamela Barretta: oggi lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, l’ex dama del Trono Over di Canale 5 sembra essersi finalmente lasciata alle spalle la storia naufragata con Enzo Capo. Dopo aver tenuto banco sul finale di stagione con la sofferenza procurata dalla rottura con l’imprenditore napoletano, Pamela appare raggiante e determinatissima nel godersi l’estate. Documentando il tutto con immagini da capogiro di cui i followers non possono che essere grati. E così, tra costumi mozzafiato e frecciatine al veleno, la Barretta – come una fenice – risorge dalle sue ceneri. Leggi anche >> Valentina Ferragni strega Portofino: sul molo in un intrigante gioco sottile da 200 mila ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Trono Over, Pamela Barretta dopo Enzo: “Giovanni è l’uomo giusto” - dailyplanet360 : Pamela Barretta torna al Trono Over di Uomini e Donne? La confessione Home > Uomini e Donne > Pamela… - pensieronews : Uomini e donne: Enzo Capo ancora una volta ad attaccare Pamela Barretta. - zazoomblog : Uomini e Donne il duro sfogo di Pamela Barretta: “E’ venuta a mancare…” - #Uomini #Donne #sfogo #Pamela - MondoTV241 : Uomini e Donne: Pamela Barretta e Enzo Copoluxury si attaccano tramite social #uominiedonne #enzocapo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Barretta Pamela Barretta crisi d’identità | Dama debole dopo Uomini e Donne MeteoWeek Pamela Barretta oggi, diva senza eguali a bordo piscina: «La natura è stata generosa con te»

Lasciano senza fiato le ultime immagini Instagram di Pamela Barretta: oggi lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, l’ex dama del Trono Over di Canale 5 sembra essersi finalmente lasciata alle spal ...

Pamela Barretta crisi d’identità | Dama debole dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è finita ormai da mesi. Eppure, sembra che ultimamente, soprattutto da quando Enzo Capo ha rivelato di avere una nuova relazione con una donna bella ...

Lasciano senza fiato le ultime immagini Instagram di Pamela Barretta: oggi lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, l’ex dama del Trono Over di Canale 5 sembra essersi finalmente lasciata alle spal ...La storia d’amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è finita ormai da mesi. Eppure, sembra che ultimamente, soprattutto da quando Enzo Capo ha rivelato di avere una nuova relazione con una donna bella ...