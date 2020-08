Pamela Barretta crisi d’identità | Dama debole dopo Uomini e Donne (Di mercoledì 5 agosto 2020) dopo Uomini e Donne, Pamela Barretta sembra in “crisi d’identità” e appare più debole del solito. La Dama riuscirà a ritrovare la sua forza interiore? La storia d’amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è finita ormai da mesi. Eppure, sembra che ultimamente, soprattutto da quando Enzo Capo ha rivelato di avere una nuova relazione … L'articolo Pamela Barretta crisi d’identità Dama debole dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La ex dama continua a non essere d’accordo su moltissime parole che, il suo ex compagno Enzo Capo sta nelle ultime ore affermando all’interno delle sue storie Instagram. Pamela Barretta infatti, da qu ...Oggi Pamela Barretta ha voluto giocare al gioco delle domande e risposte con i suoi numerosi follower su instagram. E ovviamente questi ultimi si sono sbizzarriti nel domandare alla dama del Trono Ove ...